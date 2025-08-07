Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Liberec Region, République tchèque

Appartement 2 chambres dans Brniste, République tchèque
Appartement 2 chambres
Brniste, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1
🏡 Spacieux appartement 3+kk (70 m2) dans le centre de la ville de YachimovPrix: 3 950 000 CZ…
$186,338
Appartement 2 chambres dans okres Liberec, République tchèque
Appartement 2 chambres
okres Liberec, République tchèque
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Surface 67 m²
For fans we suggest to live in the historical place with comfort and to acquisition the orig…
$211,824
Appartement 1 chambre dans okres Liberec, République tchèque
Appartement 1 chambre
okres Liberec, République tchèque
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 28 m²
Sale of a fully equipped apartment of 1 + kk 28 m2 after reconstruction on the 3rd floor of …
$142,902
Appartement 3 chambres dans Turnov, République tchèque
Appartement 3 chambres
Turnov, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 62 m²
We offer for sale the real estate in the downtown Turnov. Apartment of 3+1 62 m ² and 7th fl…
$133,506
Appartement 2 chambres dans okres Liberec, République tchèque
Appartement 2 chambres
okres Liberec, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 38 m²
apartment 2 + kk 38m2 in a panel house on the 3rd floor. with balcony, Liberec & # 8212; Bro…
$122,409
Appartement 3 chambres dans okres Liberec, République tchèque
Appartement 3 chambres
okres Liberec, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 76 m²
apartment 3 + 1 and an area of ​ ​ 81.1 m2 on the 2nd floor of the panel house, with its own…
$215,778
Appartement 2 chambres dans okres Liberec, République tchèque
Appartement 2 chambres
okres Liberec, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 60 m²
We offer a completely renovated apartment 2 + kk 60m2 on the 3rd floor, in the center of Lib…
$164,756
Appartement 2 chambres dans okres Liberec, République tchèque
Appartement 2 chambres
okres Liberec, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 36 m²
We offer for sale an apartment of 2 + kk with an area of 36 m2, which has just undergone an …
$138,183
Appartement 3 chambres dans okres Liberec, République tchèque
Appartement 3 chambres
okres Liberec, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 72 m²
3 apartment + 1 72m2 on the 5 floor with loggia and greenery views The house was recently re…
$187,886
Appartement 2 chambres dans okres Liberec, République tchèque
Appartement 2 chambres
okres Liberec, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 64 m²
We offer a 2 + kk apartment with a dressing room located on the third floor of a brick histo…
$176,449
Appartement 2 chambres dans okres Liberec, République tchèque
Appartement 2 chambres
okres Liberec, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 54 m²
apartment 2 + kk 54m2 on the 2nd floor of the panel house House and apartment after complete…
$128,106
Appartement 3 chambres dans okres Liberec, République tchèque
Appartement 3 chambres
okres Liberec, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 74 m²
We offer for sale a sunny apartment 3 + 1 74m2 with excellent views of the surroundings. Apa…
$182,189
Appartement 2 chambres dans okres Liberec, République tchèque
Appartement 2 chambres
okres Liberec, République tchèque
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Surface 46 m²
Apartment 2 + 1 46m2 with loggia square on Voiteska.The apartment is refurbished in a comple…
$148,132
Appartement 2 chambres dans Turnov, République tchèque
Appartement 2 chambres
Turnov, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 42 m²
The Apartment in the downtown Turnov is Fored Sale. 2+kk 42 m ². The brick house and the Apa…
$114,968
Appartement 2 chambres dans okres Liberec, République tchèque
Appartement 2 chambres
okres Liberec, République tchèque
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 64 m²
We offer for sale a very good apartment 2 + kk (originally 3 + kk) with a balcony in the ver…
$220,880
