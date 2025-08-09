Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Carlsbad, République tchèque

2 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans okres Karlovy Vary, République tchèque
Maison 5 chambres
okres Karlovy Vary, République tchèque
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Vente: Maison familiale avec grand terrain (1109 m2) en République Tchèque Situation: Près d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison dans okres Karlovy Vary, République tchèque
Maison
okres Karlovy Vary, République tchèque
Surface 158 m²
We offer for sale a two-storey house of "townhouse" type with a total area of 158 m2, locate…
$348,221
Laisser une demande
Agence
Czech Village s.r.o
Langues
English, Русский, Čeština
