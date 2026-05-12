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Villas avec jardin à vendre en Ypsonas Municipality, Chypre

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Villa 3 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Une villa individuelle spacieuse à vendre à Ypsonas, sur un grand terrain de 640 m2, offrant…
$820,897
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Agence
Fox Smart Estate Agency
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