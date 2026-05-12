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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Ypsonas Municipality, Chypre

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2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Appartement 3 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Ce magnifique appartement flambant neuf offre une expérience de vie merveilleuse et élégante…
$2,387
par mois
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
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Chambres 3
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