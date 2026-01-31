Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Ypsonas Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Ypsonas Municipality, Chypre

villas
7
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Maison 2 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Sol 2/3
Vivez l'ultime dans la vie moderne à Limassol, Chypre. Cette magnifique nouvelle maison de c…
$323,523
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller