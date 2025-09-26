Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Ypsonas Municipality
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Ypsonas Municipality, Chypre

penthouses
9
studios
4
1 BHK
32
2 BHK
108
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Sol 2/3
Découvrez le meilleur de Limassol vivant dans cette magnifique nouvelle copropriété dans la …
$324,127
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
