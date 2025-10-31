Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons de ville avec jardin à vendre en Yeroskipou, Chypre

5 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Yeroskipou, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Modern elegance with Mediterranean design. Surrounded by orchards and ensconced within la…
$447,066
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Yeroskipou, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 94 m²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$429,648
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Yeroskipou, Chypre
Maison de ville 1 chambre
Yeroskipou, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
This masterpiece gated project includes 50 designed luxurious modern living units for invest…
$478,999
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Maison de ville 2 chambres dans Yeroskipou, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$413,971
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Yeroskipou, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$812,847
Laisser une demande
