Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Yeroskipou, Chypre

Appartement 5 chambres dans Yeroskipou, Chypre
Appartement 5 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
For rent: This key-ready, detached villa offers spacious and luxurious living with 300 m² of…
$11,031
par mois
