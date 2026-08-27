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Maisons avec jardin à vendre en Vasa Koilaniou, Chypre

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Vassa, Chypre
Maison 3 chambres
Vassa, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
A vendre est une charmante maison individuelle située dans le beau village de Vasa Koilaniou…
$175 087
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Caractéristiques des propriétés en Vasa Koilaniou, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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