Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Trachoni, Chypre

Appartement 5 chambres dans Trachoni, Chypre
Appartement 5 chambres
Trachoni, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 380 m²
The property is a short drive to the Limassol Casino and the highway.There are 4 bedrooms on…
$4,488
par mois
Laisser une demande
