Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Trachoni
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Trachoni, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Trachoni, Chypre
Appartement 5 chambres
Trachoni, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 380 m²
The property is a short drive to the Limassol Casino and the highway.There are 4 bedrooms on…
$778,010
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Trachoni, Chypre
Appartement 5 chambres
Trachoni, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 380 m²
The property is a short drive to the Limassol Casino and the highway.There are 4 bedrooms on…
$771,071
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller