  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Telliria Community Cluster
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Telliria Community Cluster, Chypre

4 propriétés total trouvé
Appartement dans Kato Pyrgos, Chypre
Appartement
Kato Pyrgos, Chypre
This 900-square-meter plot in Kato Pyrgos, Nicosia, falls under Zone H2b, which allows for a…
$87,091
Appartement dans Pachyammos, Chypre
Appartement
Pachyammos, Chypre
New reduce price for quick sale! Only 29.500 euros! Residential land is available for sale…
$34,256
Appartement dans Pachyammos, Chypre
Appartement
Pachyammos, Chypre
This breathtaking residential land in Pachyammos, Nicosia, offers the perfect blend of natur…
$290,302
Appartement dans Kokkina, Chypre
Appartement
Kokkina, Chypre
Welcome to one of Cyprus’s most coveted coastal treasures: a privileged seafront plot in Pac…
$749,178
Caractéristiques des propriétés en Telliria Community Cluster, Chypre

