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Mountain View Maisons à vendre en Symplegma Koinoteton Troodous, Chypre

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villas
5
3 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Mandria, Chypre
Maison 2 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Découvrez le paisible village qui vit dans cette charmante maison individuelle de deux chamb…
$289,826
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Fox Smart Estate Agency
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Maison 3 chambres dans Moniatis, Chypre
Maison 3 chambres
Moniatis, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 228 m²
Découvrez une charmante villa de 3 chambres, 3 salles de bains nichée dans le paisible villa…
$824,808
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Maison 3 chambres dans Moniatis, Chypre
Maison 3 chambres
Moniatis, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 228 m²
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Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Troodous, Chypre

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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