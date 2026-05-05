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Maisons avec jardin à vendre en Symplegma Koinoteton Troodous, Chypre

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3 propriétés total trouvé
Villa 7 chambres dans Moniatis, Chypre
Villa 7 chambres
Moniatis, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 905 m²
Situé dans un cadre magnifiquement paysagé et entouré d'arbres forestiers matures, cette vil…
$4,69M
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Maison 2 chambres dans Kilani, Chypre
Maison 2 chambres
Kilani, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 102 m²
Niché dans le village serein et pittoresque de Koilani, cette maison jumelée à deux chambres…
$153,492
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Maison 2 chambres dans Mandria, Chypre
Maison 2 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Découvrez le paisible village qui vit dans cette charmante maison individuelle de deux chamb…
$289,826
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Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Troodous, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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