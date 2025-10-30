Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Symplegma Koinoteton Troodous
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Symplegma Koinoteton Troodous, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Lemithou, Chypre
Maison 5 chambres
Lemithou, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Great Investment or Renovation Opportunity Two traditional stone-built houses are now avail…
$150,957
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Troodous, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller