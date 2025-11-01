Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Appartements à vendre en Symplegma Koinoteton Troodous, Chypre

8 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Treis Elies, Chypre
Appartement 3 chambres
Treis Elies, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733
Appartement dans Moniatis, Chypre
Appartement
Moniatis, Chypre
Bargain Moniatis Residential Land for Sale – | Reduced to €240,000 & NO VAT! Very Rare …
$278,690
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Appartement dans Troodos, Chypre
Appartement
Troodos, Chypre
Seize the chance to own 25,284 sq.m. of pristine land in the serene Troodos Mountains, just …
$789,623
Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Appartement dans Mandria, Chypre
Appartement
Mandria, Chypre
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Appartement dans Moniatis, Chypre
Appartement
Moniatis, Chypre
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$121,927
Appartement dans Fini, Chypre
Appartement
Fini, Chypre
Nice Residential land with two beautiful houses located in Foini village in Limassol, is av…
$348,363
