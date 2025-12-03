Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Symplegma Koinoteton Troodous, Chypre

5 propriétés total trouvé
Appartement 6 chambres dans Moniatis, Chypre
Appartement 6 chambres
Moniatis, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 730 m²
Moniatis de luxe Propriété : maintenant réduite à 1 250 000 € – Valeur Exclusive Découvrez …
$1,44M
Appartement 7 chambres dans Kilani, Chypre
Appartement 7 chambres
Kilani, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Situé dans le quartier de Lemesos (Limassol), le charmant village de Koilani est situé à 820…
$3,46M
Appartement 10 chambres dans Moniatis, Chypre
Appartement 10 chambres
Moniatis, Chypre
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 323 m²
Une fabuleuse maison dans les recherchés sont de Moniatis, orientée sud, fermée avec un gran…
$1,04M
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Cette belle maison de trois chambres dans le village de Mandria, Limassol, offre une expérie…
$288,081
Appartement 2 chambres dans Palaiomylos, Chypre
Appartement 2 chambres
Palaiomylos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Bienvenue dans cette charmante maison individuelle à vendre dans la zone désirable de Palaio…
$213,180
