Appartements à vendre en Symplegma Koinoteton Troodous, Chypre

Mandria Lemesou
4
24 propriétés total trouvé
Appartement dans Moniatis, Chypre
Appartement
Moniatis, Chypre
This residential zoned piece of land is located in Moniatis village in Limassol District. It…
$121,695

Appartement dans Mandria, Chypre
Appartement
Mandria, Chypre
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867

Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139


Appartement 3 chambres dans Treis Elies, Chypre
Appartement 3 chambres
Treis Elies, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733

Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Available land in Pera Pedi, Limassol.It has an area of 3,316sqm and benefits from c. 10m ro…
$137,023

Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
A large Agricultural land situated in Koilani Limassol is available. Planning z Density = 10…
$58,060


Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
Land of 2007sqm, coverage ratio 10%, building density 10% and permissible no. of floors 2, i…
$43,545

Appartement dans Kaminaria, Chypre
Appartement
Kaminaria, Chypre
A Residential plot in Prodromos area in Limassol in  H3 zone 35% cover ratio , building dens…
$278,690

Appartement dans Mandria, Chypre
Appartement
Mandria, Chypre
The property concerns 4 abutting residential pieces of land, in Mandria village, in Limassol…
$177,665


Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Available for sale is the 1/4 share of a residential land, with an area of 2,759sq.m. in Per…
$71,995

Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539

Appartement dans Mandria, Chypre
Appartement
Mandria, Chypre
A Residential plot in Mandria village  in Limassol in H3 zone ,35% cover ratio , building de…
$49,932

Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
A beautiful piece of land in the area of Koilani village with a build factor of 10%.The vill…
$116,121

Appartement dans Troodos, Chypre
Appartement
Troodos, Chypre
Seize the chance to own 25,284 sq.m. of pristine land in the serene Troodos Mountains, just …
$789,623

Appartement dans Moniatis, Chypre
Appartement
Moniatis, Chypre
Bargain Moniatis Residential Land for Sale – | Reduced to €240,000 & NO VAT! Very Rare …
$278,690

Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
Residential land in Koilani village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$81,285

Appartement dans Moniatis, Chypre
Appartement
Moniatis, Chypre
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$121,927

Appartement dans Mandria, Chypre
Appartement
Mandria, Chypre
Residential land in Mandria village, in Limassol District. It is situated at a distance of …
$191,600

Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
The property consists of three residential fields in Pera Pedi. They are located 800m from t…
$325,139

Appartement dans Kato Platres, Chypre
Appartement
Kato Platres, Chypre
Residential land in Kato Platres village of Limassol district. It has an irregular shape and…
$255,466

Appartement dans Moniatis, Chypre
Appartement
Moniatis, Chypre
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$232,242

Appartement 7 chambres dans Kilani, Chypre
Appartement 7 chambres
Kilani, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Located in the Lemesos (Limassol) district, the charming village of Koilani sits at an altit…
$3,48M

Appartement dans Fini, Chypre
Appartement
Fini, Chypre
Nice Residential land with two beautiful houses located in Foini village in Limassol, is av…
$348,363

Appartement dans Pera Pedi, Chypre
Appartement
Pera Pedi, Chypre
The property  is a land in Pera Pedi village in Limassol located in a quiet and beautiful ar…
$69,673


