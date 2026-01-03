Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Symplegma Koinoteton Oreines Paphou
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Jardin

Bungalows avec jardin à vendre en Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Chypre

Bungalow Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Galataria, Chypre
Bungalow 3 chambres
Galataria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
À vendre Bungalow 3 chambres dans le village de Koilineia, Paphos.Koilineia Village (ou Kili…
$321,498
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller