Appartements à vendre en Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Chypre

15 propriétés total trouvé
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Les terres agricoles d'Amargeti, Paphos, sont nichées dans un charmant village rural connu p…
$74,901
Appartement dans Statos Agios Photios, Chypre
Appartement
Statos Agios Photios, Chypre
Domaine agricole dans la communauté Statos - Agios Fotis, dans le district de Paphos. Il est…
$71,444
Appartement dans Aksilou, Chypre
Appartement
Aksilou, Chypre
Beau terrain situé à Axylou, Paphos. La taille de cette propriété est de 25920. La densité d…
$74,901
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Cette parcelle de terrain est située au village d'Amargeti. Il tombe dans la zone H2 qui est…
$105,699
Appartement dans Pentalia, Chypre
Appartement
Pentalia, Chypre
Un excellent rapport qualité-prix - Reprenez votre soi à une propriété marchande. Échapper …
$18,437
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Cette parcelle de terrain est située au village d'Amargeti. Il tombe dans la zone H2 qui est…
$105,699
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Ce terrain est situé à Amargeti, Paphos. Elle a une superficie de 29 767m2 et bénéficie d'un…
$46,093
Appartement dans Pentalia, Chypre
Appartement
Pentalia, Chypre
Découvrez ce premier terrain résidentiel dans la pittoresque communauté de Pentalia, La rég…
$201,656
Appartement dans Statos Agios Photios, Chypre
Appartement
Statos Agios Photios, Chypre
C'est un terrain de 4144m2 disponible à la vente dans le village de Statos Agios Fotios. Cet…
$57,616
Appartement dans Statos Agios Photios, Chypre
Appartement
Statos Agios Photios, Chypre
A vendre grand terrain opportunité / investissement dans Statos-Agios Fotios Village. Ce ter…
$57,616
Appartement dans Pentalia, Chypre
Appartement
Pentalia, Chypre
Un grand terrain résidentiel dans le village de Pentalia, Paphos. La propriété se situe dan…
$172,848
Appartement dans Statos Agios Photios, Chypre
Appartement
Statos Agios Photios, Chypre
Terrain résidentiel situé à Statos-Agios Fotios, Paphos, Chypre La taille de cette propriét…
$63,378
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Terrain agricole de 2246 mètres carrés à vendre dans la région de Amargeti. Le terrain se s…
$63,625
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Terrain agricole à Amargeti Paphos 6727 m2, Avec deux types de zones G3/Z3 G3 93 % : 10 % Fa…
$55,311
Appartement dans Statos Agios Photios, Chypre
Appartement
Statos Agios Photios, Chypre
Ce terrain situé dans le village de Statos est à 25 minutes en voiture de l'aéroport de Paph…
$115,232
