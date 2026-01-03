Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Chypre

appartements
15
16 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Galataria, Chypre
Bungalow 3 chambres
Galataria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
À vendre Bungalow 3 chambres dans le village de Koilineia, Paphos.Koilineia Village (ou Kili…
$321,498
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Les terres agricoles d'Amargeti, Paphos, sont nichées dans un charmant village rural connu p…
$74,901
Appartement dans Statos Agios Photios, Chypre
Appartement
Statos Agios Photios, Chypre
Domaine agricole dans la communauté Statos - Agios Fotis, dans le district de Paphos. Il est…
$71,444
Appartement dans Aksilou, Chypre
Appartement
Aksilou, Chypre
Beau terrain situé à Axylou, Paphos. La taille de cette propriété est de 25920. La densité d…
$74,901
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Cette parcelle de terrain est située au village d'Amargeti. Il tombe dans la zone H2 qui est…
$105,699
Appartement dans Pentalia, Chypre
Appartement
Pentalia, Chypre
Un excellent rapport qualité-prix - Reprenez votre soi à une propriété marchande. Échapper …
$18,437
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Cette parcelle de terrain est située au village d'Amargeti. Il tombe dans la zone H2 qui est…
$105,699
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Ce terrain est situé à Amargeti, Paphos. Elle a une superficie de 29 767m2 et bénéficie d'un…
$46,093
Appartement dans Pentalia, Chypre
Appartement
Pentalia, Chypre
Découvrez ce premier terrain résidentiel dans la pittoresque communauté de Pentalia, La rég…
$201,656
Appartement dans Statos Agios Photios, Chypre
Appartement
Statos Agios Photios, Chypre
C'est un terrain de 4144m2 disponible à la vente dans le village de Statos Agios Fotios. Cet…
$57,616
Appartement dans Statos Agios Photios, Chypre
Appartement
Statos Agios Photios, Chypre
A vendre grand terrain opportunité / investissement dans Statos-Agios Fotios Village. Ce ter…
$57,616
Appartement dans Pentalia, Chypre
Appartement
Pentalia, Chypre
Un grand terrain résidentiel dans le village de Pentalia, Paphos. La propriété se situe dan…
$172,848
Appartement dans Statos Agios Photios, Chypre
Appartement
Statos Agios Photios, Chypre
Terrain résidentiel situé à Statos-Agios Fotios, Paphos, Chypre La taille de cette propriét…
$63,378
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Terrain agricole de 2246 mètres carrés à vendre dans la région de Amargeti. Le terrain se s…
$63,625
Appartement dans Amargeti, Chypre
Appartement
Amargeti, Chypre
Terrain agricole à Amargeti Paphos 6727 m2, Avec deux types de zones G3/Z3 G3 93 % : 10 % Fa…
$55,311
Appartement dans Statos Agios Photios, Chypre
Appartement
Statos Agios Photios, Chypre
Ce terrain situé dans le village de Statos est à 25 minutes en voiture de l'aéroport de Paph…
$115,232
Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Chypre

