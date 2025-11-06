Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Symplegma Koinoteton Drynias
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Symplegma Koinoteton Drynias, Chypre

Kannaviou Melamiou
3
Kato Akourdaleia
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
8 propriétés total trouvé
Appartement dans Kannaviou, Chypre
Appartement
Kannaviou, Chypre
An agricultural field in Kannaviou village, Paphos district The land size is 7776smq wit…
$49,932
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Laisser une demande
Appartement dans Simou, Chypre
Appartement
Simou, Chypre
Residential field with a building density of 90%, in Simou village of Paphos district. I…
$197,406
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
For sale: Agricultural land located in the village of Polemi. The land is accessible via …
$133,539
Laisser une demande
Appartement dans Drymou, Chypre
Appartement
Drymou, Chypre
Drimou, a village in the Paphos district of Cyprus, features fertile agricultural land ideal…
$92,897
Laisser une demande
Appartement dans Lasa, Chypre
Appartement
Lasa, Chypre
A large parcel of land in the village of Lasa, Paphos district There are olives trees pla…
$63,867
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement dans Lasa, Chypre
Appartement
Lasa, Chypre
A large residential plot in Lasa, Paphos district The property has a flat surface with a …
$127,733
Laisser une demande
Appartement dans Fyti, Chypre
Appartement
Fyti, Chypre
Agricultural Land 9.366 sm Located in Milia. Three plots in total for sale. 1) 5.742sm 2)2.…
$139,345
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Drynias, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller