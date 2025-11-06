Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Symplegma Koinoteton Drynias, Chypre

Kannaviou Melamiou
3
Kato Akourdaleia
3
77 propriétés total trouvé
Appartement dans Giolou, Chypre
Appartement
Giolou, Chypre
This land is located in Loukroumou, Paphos.It has an area of 12,660sqm and is landlocked (c.…
$49,351
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
Agriculture field in Stroumpi  Community, in Paphos District. It is situated 3.00 Km (approx…
$46,448
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
For sale: A spacious field measuring 3,011 square meters, perfectly situated in the peaceful…
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Lasa, Chypre
Appartement
Lasa, Chypre
Residential land of 2676m sq located in Lasa of Paphos district.Building density=90%, covera…
$139,345
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
Προς πωληση γεωργικο τεμαχιο στο χωριο Στρουμπι της επαρχιας Παφου. Tο τεμάχιο εμπίπτει στη…
$57,480
Laisser une demande
Appartement dans Milia Pafou, Chypre
Appartement
Milia Pafou, Chypre
Βρίσκεται στο χωριό Μηλιά της Πάφου, δίπλα από τα χωριά Δρυνιά, Φύτη, 'Αγιος Δημητριανός. …
$52,254
Laisser une demande
Appartement dans Theletra, Chypre
Appartement
Theletra, Chypre
Residential field in Theletra community, in Paphos District. It is situated at a distance ap…
$84,768
Laisser une demande
Appartement dans Lasa, Chypre
Appartement
Lasa, Chypre
This plot is located in Lasa village , Paphos district.It has an area of 4,683sqm and benefi…
$232,242
Laisser une demande
Appartement dans Fyti, Chypre
Appartement
Fyti, Chypre
This plot is located in Fyti, Paphos, district.It has an area of 5,017sqm and benefits from …
$181,149
Laisser une demande
Appartement dans Kato Akourdaleia, Chypre
Appartement
Kato Akourdaleia, Chypre
This plot comprises of two fields in Kato Akourdaleia, Paphos. It has a total area of 2,041s…
$132,378
Laisser une demande
Appartement dans Kannaviou, Chypre
Appartement
Kannaviou, Chypre
An agricultural field in Kannaviou village, Paphos district The land size is 7776smq wit…
$49,932
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
Tο τεμάχιο εμπίπτει στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10% …
$52,835
Laisser une demande
Appartement dans Psathi, Chypre
Appartement
Psathi, Chypre
***SPECIAL OFFER *** FROM €75.000 TO €60.000 For sale residential land in Psathi village …
$69,673
Laisser une demande
Appartement dans Theletra, Chypre
Appartement
Theletra, Chypre
The property is an agricultural field in Theletra. It is located 30m from Stroumbi-Kathi…
$81,285
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
For sale residential land in Stroumbi village in Paphos.It has a total area of 4683 sq.m. an…
$281,013
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
Available for sale is the 4 5 share of a  residential field, in Stroumpi community, Paphos D…
$157,925
Laisser une demande
Appartement dans Kannaviou, Chypre
Appartement
Kannaviou, Chypre
This plot is located  in Kannaviou, Paphos.It has an area of 11,037sqm and benefits from c. …
$226,436
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Agricultural Land In Polemi, Paphos 3809 sm. 10% Build Factor , 10% cover Factor , G3 zone t…
$52,254
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
A fantastic opportunity to acquire a residential plot in the peaceful and picturesque villag…
$102,186
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
This is a residential plot at Stroumpi -  Paphos.The plot has beautiful and panoramic views …
$98,703
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
Agricultural land in Stroumpi 4683sm. 10% Cover Factor , 10% Build Factor , G3 Zone Type …
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Fyti, Chypre
Appartement
Fyti, Chypre
This plot is a field in Fyti, Paphos.It has an area of 6,857sqm and benefits from c. 141m ro…
$301,914
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
Tα τεμάχια εμπίπτουν στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10%…
$75,479
Laisser une demande
Appartement dans Simou, Chypre
Appartement
Simou, Chypre
For sale residential land in Simou village in Paphos district. The land is adjacent to a …
$41,804
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
Large plot of land above Stroumbi village, over 10,500 m2 with a 60% build factor.Elevated p…
$928,968
Laisser une demande
Appartement dans Theletra, Chypre
Appartement
Theletra, Chypre
This parcel of land is very close to Giolou village 200 meters next to the main road on the …
$92,897
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Residential Field for Sale in Polemi, Paphos Located in the serene village of Polemi in the…
$232,242
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
The agricultural land in Polemi spanning 9096 square meters falls under Zone Type Γ3, indica…
$91,736
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
This is a field located in Stroumpi, Paphos, approximately 1 km northwest of the village cen…
$191,600
Laisser une demande

Types de propriétés en Symplegma Koinoteton Drynias

appartements

Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Drynias, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
