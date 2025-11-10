Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Symplegma Koinoteton Diarizou kai Xeropotamou, Chypre

Appartement dans Salamiou, Chypre
Appartement
Salamiou, Chypre
A residential plot land at Salamiou Village. It is sell the half share of the land that is 3…
$150,957
Appartement dans Kelokedara, Chypre
Appartement
Kelokedara, Chypre
This is a plot in Kelokedara, Paphos. The asset abuts Kelokedara – Stavrokonnou road and is …
$204,373
Appartement dans Kelokedara, Chypre
Appartement
Kelokedara, Chypre
Residential LAND in KELOKEDARA village,Paphos.Large residential land of 3679 (square meters)…
$174,181
Appartement dans Souskiou, Chypre
Appartement
Souskiou, Chypre
Οικιστικό κομμάτι γης στην Νικόκλεια της Πάφου. Βρίσκεται σε αναπτυσσόμενη περιοχή. Συ…
$110,315
Appartement dans Kidasi, Chypre
Appartement
Kidasi, Chypre
It lies within Π1 tourist residential zone ,building factor of 15% coverage rate of 15% and …
$347,202
Appartement dans Arminou, Chypre
Appartement
Arminou, Chypre
Agricultural land in Arminou 5686 sm Building Factor 6% / Cover Factor 6% Landlocked Thi…
$46,448
Appartement dans Souskiou, Chypre
Appartement
Souskiou, Chypre
RESIDENTIAL LAND FOR SALE IN NIKOKLEIA VILLAGE IN PAPHOS THE LAND IS ADJACENT ON THE MAI…
$121,927
Appartement dans Kelokedara, Chypre
Appartement
Kelokedara, Chypre
This  is a plot in Kelokedara, Paphos, located c. 610m west of Kelokedara and c. 1,6Km east …
$68,511
Appartement dans Souskiou, Chypre
Appartement
Souskiou, Chypre
Agriculture land for sale at Nikokleia -Paphos. Take the opportunity to own a piece of la…
$63,867
Appartement dans Kelokedara, Chypre
Appartement
Kelokedara, Chypre
The large field is located within the administrative boundaries of Kelokedara village.The pr…
$62,705
Appartement dans Arminou, Chypre
Appartement
Arminou, Chypre
A large agricultural field in Arminou village, Paphos district. The property falls into …
$58,060
Appartement dans Arminou, Chypre
Appartement
Arminou, Chypre
The property is a plot located in Arminou village, Paphos district. The plot has an area of…
$60,383
Appartement dans Souskiou, Chypre
Appartement
Souskiou, Chypre
The asset is a field in Souskiou located 2.9km from the centre of the village. The field has…
$104,509
