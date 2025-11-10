Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Symplegma Koinoteton Diarizou kai Xeropotamou
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Symplegma Koinoteton Diarizou kai Xeropotamou, Chypre

Appartement dans Salamiou, Chypre
Appartement
Salamiou, Chypre
A residential plot land at Salamiou Village. It is sell the half share of the land that is 3…
$150,957
Appartement dans Kelokedara, Chypre
Appartement
Kelokedara, Chypre
This is a plot in Kelokedara, Paphos. The asset abuts Kelokedara – Stavrokonnou road and is …
$204,373
Appartement dans Kelokedara, Chypre
Appartement
Kelokedara, Chypre
Residential LAND in KELOKEDARA village,Paphos.Large residential land of 3679 (square meters)…
$174,181
Appartement dans Souskiou, Chypre
Appartement
Souskiou, Chypre
Οικιστικό κομμάτι γης στην Νικόκλεια της Πάφου. Βρίσκεται σε αναπτυσσόμενη περιοχή. Συ…
$110,315
Appartement dans Kidasi, Chypre
Appartement
Kidasi, Chypre
It lies within Π1 tourist residential zone ,building factor of 15% coverage rate of 15% and …
$347,202
Appartement dans Arminou, Chypre
Appartement
Arminou, Chypre
Agricultural land in Arminou 5686 sm Building Factor 6% / Cover Factor 6% Landlocked Thi…
$46,448
Appartement dans Souskiou, Chypre
Appartement
Souskiou, Chypre
RESIDENTIAL LAND FOR SALE IN NIKOKLEIA VILLAGE IN PAPHOS THE LAND IS ADJACENT ON THE MAI…
$121,927
Bungalow 1 chambre dans Arminou, Chypre
Bungalow 1 chambre
Arminou, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
For sale: a traditional, stone-built bungalow located in the serene village of Arminou. This…
$103,348
Appartement dans Kelokedara, Chypre
Appartement
Kelokedara, Chypre
This  is a plot in Kelokedara, Paphos, located c. 610m west of Kelokedara and c. 1,6Km east …
$68,511
Appartement dans Souskiou, Chypre
Appartement
Souskiou, Chypre
Agriculture land for sale at Nikokleia -Paphos. Take the opportunity to own a piece of la…
$63,867
Appartement dans Kelokedara, Chypre
Appartement
Kelokedara, Chypre
The large field is located within the administrative boundaries of Kelokedara village.The pr…
$62,705
Appartement dans Arminou, Chypre
Appartement
Arminou, Chypre
A large agricultural field in Arminou village, Paphos district. The property falls into …
$58,060
Appartement dans Arminou, Chypre
Appartement
Arminou, Chypre
The property is a plot located in Arminou village, Paphos district. The plot has an area of…
$60,383
Maison 2 chambres dans Salamiou, Chypre
Maison 2 chambres
Salamiou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Ground-Floor House on a Corner Plot with High Development Potential in Salamiou Village Sit…
$197,406
Maison 6 chambres dans Salamiou, Chypre
Maison 6 chambres
Salamiou, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 314 m²
PRICE REDUCED FROM 550.000 EURO TO 498.000 EURO Discover an exceptional opportunity to ow…
$578,282
Appartement dans Souskiou, Chypre
Appartement
Souskiou, Chypre
The asset is a field in Souskiou located 2.9km from the centre of the village. The field has…
$104,509
Types de propriétés en Symplegma Koinoteton Diarizou kai Xeropotamou

appartements
maisons

Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Diarizou kai Xeropotamou, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
