Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Symplegma Koinoteton Aphrodite Paphou
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Symplegma Koinoteton Aphrodite Paphou, Chypre

;
appartements
110
maisons
39
149 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Koúklia, Chypre
Appartement 3 chambres
Koúklia, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Cet élégant appartement de trois chambres est situé au rez-de-chaussée de la prestigieuse st…
$812 113
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
C'est une maison moderne de 3 chambres jumelée entourée de beaux paysages dans le village de…
$403 313
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Koúklia, Chypre
Appartement 3 chambres
Koúklia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 146 m²
C'est une villa de 3 chambres à vendre dans la vallée secrète, Kouklia. La villa bénéficie …
$772 056
Laisser une demande
It Is RealtyIt Is Realty
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
C'est une maison mitoyenne moderne de 3 chambres à vendre entourée de beaux paysages dans le…
$403 313
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
C'est une maison mitoyenne moderne de 3 chambres à vendre entourée de beaux paysages dans le…
$403 313
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
C'est une maison moderne de 3 chambres jumelée entourée de beaux paysages dans le village de…
$437 882
Laisser une demande
TekceTekce
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
C'est une maison moderne de 3 chambres jumelée entourée de beaux paysages dans le village de…
$437 882
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Anarita, Chypre
Appartement 3 chambres
Anarita, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 151 m²
Cette impressionnante villa individuelle de trois chambres est située dans un quartier calme…
$451 511
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Koúklia, Chypre
Maison 2 chambres
Koúklia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
C'est une villa de 2 chambres à vendre à Secret Valley, Kouklia. La villa bénéficie d'une p…
$544 831
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
C'est une maison mitoyenne moderne de 3 chambres à vendre entourée de beaux paysages dans le…
$391 789
Laisser une demande
Appartement dans Agia Varvara, Chypre
Appartement
Agia Varvara, Chypre
Surface 16 809 m²
entrepôt industriel dans une parcelle de terrain s'étendant à environ 60 260 m2 avec une sup…
$5,53M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 154 m²
C'est une maison mitoyenne moderne de 3 chambres à vendre entourée de beaux paysages dans le…
$437 882
Laisser une demande
Appartement dans Agia Varvara, Chypre
Appartement
Agia Varvara, Chypre
A vendre 1/2 part de terres agricoles à Agia Varvara. Il se situe dans la zone Ga4 avec la d…
$132 517
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Koúklia, Chypre
Villa 2 chambres
Koúklia, Chypre
Chambres 2
Surface 223 m²
Conveniently situated in the centre of all amenities, prodject is one of the most privileged…
$1,46M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
C'est une maison mitoyenne moderne de 3 chambres à vendre entourée de beaux paysages dans le…
$403 313
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Cette propriété est une maison mitoyenne moderne de 3 chambres à vendre entourée de beaux pa…
$391 789
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
C'est une maison moderne de 3 chambres jumelée entourée de beaux paysages dans le village de…
$403 313
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 177 m²
C'est une villa méditerranéenne de 3 chambres à vendre entourée de beaux paysages dans le vi…
$466 690
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 177 m²
C'est une villa méditerranéenne de 3 chambres à vendre entourée de beaux paysages dans le vi…
$466 690
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Koúklia, Chypre
Villa 4 chambres
Koúklia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 496 m²
Villas de luxe à Vénus Rock area, est un développement exclusif de seulement deux villas de …
$2,32M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Koúklia, Chypre
Maison 3 chambres
Koúklia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 166 m²
À vendre: Cette superbe maison individuelle hors plan offre une occasion unique de posséder …
$786 198
Laisser une demande
Appartement dans Koúklia, Chypre
Appartement
Koúklia, Chypre
Terrain résidentiel à Kouklia , Paphos District 1000sm Ce terrain a une approbation spécial…
$288 081
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Koúklia, Chypre
Villa 5 chambres
Koúklia, Chypre
Chambres 5
Surface 475 m²
Villa exceptionnelle de 5 chambres conçue dans un terrain exceptionnellement grand de 1334 m…
$1,90M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
C'est une maison mitoyenne moderne de 3 chambres à vendre entourée de beaux paysages dans le…
$403 313
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Koúklia, Chypre
Appartement 3 chambres
Koúklia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 234 m²
Cette superbe résidence présente une fusion harmonieuse d'élégance contemporaine et de charm…
$1,86M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
C'est une maison mitoyenne moderne de 3 chambres à vendre entourée de beaux paysages dans le…
$391 789
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Koúklia, Chypre
Maison 3 chambres
Koúklia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 174 m²
A vendre est une villa indépendante moderne offerte hors plan, situé dans un cadre paisible …
$773 309
Laisser une demande
Appartement dans Mousere, Chypre
Appartement
Mousere, Chypre
L'actif est un champ de souris. Il est situé à 3,8 km du village de Dora. Le champ a une sup…
$2,65M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Koúklia, Chypre
Maison 4 chambres
Koúklia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Cette villa de luxe de 240 m2 allie le meilleur du style de vie méditerranéen avec un design…
$3,18M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Appartement 3 chambres dans Koúklia, Chypre
Appartement 3 chambres
Koúklia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Idéalement situé dans le centre de toutes commodités, il est l'un des développements les plu…
$781 277
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский

Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Aphrodite Paphou, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller