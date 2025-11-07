Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Symplegma Koinoteton Anatolikes Lemesou
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Symplegma Koinoteton Anatolikes Lemesou, Chypre

1 BHK
30
2 BHK
55
3 BHK
47
Appartement Supprimer
Tout effacer
190 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 2 chambres
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$379,160
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Monagrouli, Chypre
Appartement 3 chambres
Monagrouli, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 111 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$576,577
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Parekklisia, Chypre
Appartement 2 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 79 m²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$397,044
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Parekklisia, Chypre
Appartement 3 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
An astonishing modern complex with breathtaking views of the Mediterranean sea. Created to e…
$4,13M
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 1 chambre
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$283,646
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 3 chambres
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$568,079
Laisser une demande
MIPIFMIPIF
Appartement 1 chambre dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 1 chambre
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$297,638
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moni, Chypre
Appartement 2 chambres
Moni, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Discover this beautiful maisonette for sale in the charming village of Moni. Key ready and b…
$347,557
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 2 chambres
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$379,643
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Appartement 2 chambres dans Moni, Chypre
Appartement 2 chambres
Moni, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Available two bedroom house located in Moni Village, Limassol. The house is a part of a pri…
$345,256
Laisser une demande
Appartement dans Kellaki, Chypre
Appartement
Kellaki, Chypre
Land of 17392 sqm is now available in Kellaki which includes around 200 olive trees, and has…
$138,102
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 2 chambres
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$428,345
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 2 chambres
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$430,262
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Moni, Chypre
Appartement 2 chambres
Moni, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
New project is Developed in Moni Village, Limassol. It consists of 11 detached 2 and 3 bedro…
$379,781
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 1 chambre
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$268,729
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Parekklisia, Chypre
Appartement 1 chambre
Parekklisia, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Discover your future home in this charming 1-bedroom apartment, currently under construction…
$276,205
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 1 chambre
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$281,103
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 3 chambres
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$464,818
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Monagrouli, Chypre
Appartement 3 chambres
Monagrouli, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli  village in Limassol. nb…
$613,404
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Parekklisia, Chypre
Appartement 2 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$408,553
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Monagrouli, Chypre
Appartement 3 chambres
Monagrouli, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 172 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$690,512
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 3 chambres
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$526,794
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Monagrouli, Chypre
Appartement 3 chambres
Monagrouli, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 111 m²
Available 3 bedroom house with private swimming pool in Monagroulli village in Limassol. The…
$584,633
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Parekklisia, Chypre
Appartement 2 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
A project consisting of 3 new buildings located in the residential and convenient area of Pa…
$345,256
Laisser une demande
Appartement dans Parekklisia, Chypre
Appartement
Parekklisia, Chypre
It is situated in the village of Pareklissia which is 5 minutes from Limassol.The property i…
$143,857
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 3 chambres
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$495,806
Laisser une demande
Appartement dans Parekklisia, Chypre
Appartement
Parekklisia, Chypre
The land is situated in the village of Pareklissia which is 5 minutes from Limassol.You can …
$287,713
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 2 chambres
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$404,437
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 3 chambres
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$524,407
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Pyrgos Lemesou, Chypre
Appartement 1 chambre
Pyrgos Lemesou, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
A new residential complex offers a collection of beautifully designed one, two and three-bed…
$262,873
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Anatolikes Lemesou, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller