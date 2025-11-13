Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la montagne en Symplegma Koinoteton Amathos, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Zoopigi, Chypre
Maison 2 chambres
Zoopigi, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Two bedroom ground floor house located in Zoopigi village is available now. It has internal …
$697
par mois
Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Amathos, Chypre

avec Jardin