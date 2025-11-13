Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Symplegma Koinoteton Amathos, Chypre

Appartement dans Kalo Chorio Lemesou, Chypre
Appartement
Kalo Chorio Lemesou, Chypre
Available is the 1/2 share in a residential plot which correspond to an area of approximatel…
$40,642
Appartement dans Kalo Chorio Lemesou, Chypre
Appartement
Kalo Chorio Lemesou, Chypre
The land has planning permission for a house in place and is being offered with the plans an…
$255,466
Appartement dans Zoopigi, Chypre
Appartement
Zoopigi, Chypre
An agricultural land in Zoopigi area in Limassol, in G3 zone, 10% cover ratio, building dens…
$174,181
Appartement dans Eptagoneia, Chypre
Appartement
Eptagoneia, Chypre
A Forest land in Eptagonia village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building den…
$40,642
Appartement dans Dierona, Chypre
Appartement
Dierona, Chypre
The property for sale concerns 5 residential abutting pieces of land, in Dierona village, in…
$52,254
Appartement 4 chambres dans Eptagoneia, Chypre
Appartement 4 chambres
Eptagoneia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 248 m²
Lovely brand new four bedroom house in Eptagonia village is available now.It has internal co…
$406,423
Appartement dans Dierona, Chypre
Appartement
Dierona, Chypre
Land with an orchard in Dierona village is available now. The land is Z1 & Z3 zone, 6% & …
$40,642
Appartement dans Eptagoneia, Chypre
Appartement
Eptagoneia, Chypre
An agricultural land in Eptagonia  area in Limassol, in Z1 zone ,6% cover ratio, building de…
$40,642
Appartement dans Eptagoneia, Chypre
Appartement
Eptagoneia, Chypre
Agricultural land available in the Eptagonia region of Limassol.The land is agricultural and…
$104,509
Appartement dans Dierona, Chypre
Appartement
Dierona, Chypre
Agricultural land located in Dierona village in Limassol District. It is situated at a dis…
$22,063
Appartement dans Eptagoneia, Chypre
Appartement
Eptagoneia, Chypre
Eptagonia is a Cypriot village of the District of Limassol. It is located approximately 28 k…
$34,836
Appartement dans Eptagoneia, Chypre
Appartement
Eptagoneia, Chypre
A Forest land in Eptagonia village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building den…
$81,285
Appartement dans Eptagoneia, Chypre
Appartement
Eptagoneia, Chypre
An agricultural land in Eptagonia  area in Limassol, in Z1 zone ,6% cover ratio, building de…
$92,897
Appartement 2 chambres dans Dierona, Chypre
Appartement 2 chambres
Dierona, Chypre
Chambres 2
Surface 55 m²
Located in the peaceful and traditional village of Dierona, just 20 km north of Pareklissia …
$255,466
Appartement dans Eptagoneia, Chypre
Appartement
Eptagoneia, Chypre
A Forest land  in Eptagonia  village in Limassol in Z1 zone, with 6% cover ratio, building d…
$40,642
Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Amathos, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
