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Maisons à vendre en Symplegma Koinoteton Agios Ariston, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Filousa Chrysochous, Chypre
Maison 3 chambres
Filousa Chrysochous, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Villa de trois (3) chambres à vendre. Comprend un studio - bureau (au rez-de-chaussée). Cet…
$408,677
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Agence
Fox Smart Estate Agency
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Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Agios Ariston, Chypre

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