Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Symplegma Koinoteton Agios Ariston
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Symplegma Koinoteton Agios Ariston, Chypre

appartements
41
41 propriété total trouvé
Appartement dans Steni, Chypre
Appartement
Steni, Chypre
For sale: 690 m² development land in the peaceful village of Steni, offering stunning sea vi…
$51,996
Laisser une demande
Appartement dans Peristerona, Chypre
Appartement
Peristerona, Chypre
The property is a field in Peristerona located only 3 mins from the centre of the village an…
$226,436
Laisser une demande
Appartement dans Meladeia, Chypre
Appartement
Meladeia, Chypre
Agriculture plot of 28,763 sqm.with close access to Meladeia, Lysos and Peristerona villages…
$232,242
Laisser une demande
Ness Wii MarketNess Wii Market
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
This is a 883 sqm residential land located in Lysos, Paphos, falling under Zone H2. The pr…
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Meladeia, Chypre
Appartement
Meladeia, Chypre
This is a 13,044 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, classified under Zone G3. …
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Steni, Chypre
Appartement
Steni, Chypre
This parcel of land is adjacent to a registered road and has irrigation system. Nearby th…
$290,302
Laisser une demande
Century 21Century 21
Appartement 3 chambres dans Lysos, Chypre
Appartement 3 chambres
Lysos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Three-Bedroom House for Sale in Lysos, Paphos – Residential Complex with Swimming Pool Disc…
$212,501
Laisser une demande
Appartement dans Meladeia, Chypre
Appartement
Meladeia, Chypre
Land 1: A 13,044 sqm agricultural land in Zone G3 with a building factor of 10% and a covera…
$243,854
Laisser une demande
Appartement dans Peristerona, Chypre
Appartement
Peristerona, Chypre
Residential field of 744 sqm with planning permission ( which has expired) and ready made ar…
$104,509
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Appartement dans Meladeia, Chypre
Appartement
Meladeia, Chypre
This agricultural field is located in the serene countryside of the Meladeia community in th…
$127,733
Laisser une demande
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
This land is located in Lysos, Paphos.It has an area of 11,372sqm and is landlocked (c. 400m…
$62,705
Laisser une demande
Appartement dans Steni, Chypre
Appartement
Steni, Chypre
Agricultural Land in Steni,Paphos 17392sm. Building Factor 10% / Cover Factor 10% Steni, …
$139,345
Laisser une demande
Appartement dans Goudi, Chypre
Appartement
Goudi, Chypre
The property for sale is a residential/agricultural field which lies within the administrati…
$192,761
Laisser une demande
Appartement dans Steni, Chypre
Appartement
Steni, Chypre
Γεωργικο τεμαχιο γης 13960 τετραγωνικών μέτρων σε προνομιακή θέση σε σχέση με το χωριό Στενή…
$255,466
Laisser une demande
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
This is a 11721 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$116,121
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Peristerona, Chypre
Appartement 4 chambres
Peristerona, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
This spacious detached villa, currently under construction, offers a comfortable lifestyle o…
$977,074
Laisser une demande
Appartement dans Steni, Chypre
Appartement
Steni, Chypre
$1,22M
Laisser une demande
Appartement dans Meladeia, Chypre
Appartement
Meladeia, Chypre
Agricultural plot of 5,352 sqmWith access to a registered road (asphalt) of appx 30 lengh, a…
$58,060
Laisser une demande
Appartement dans Steni, Chypre
Appartement
Steni, Chypre
Available for sale are two abutting agricultural fields with a total area of 58,797 sqm (app…
$133,539
Laisser une demande
Appartement dans Goudi, Chypre
Appartement
Goudi, Chypre
A large parcel of land in Goudi village, Paphos district. The property falls into Γ3 zon…
$81,285
Laisser une demande
Appartement dans Peristerona, Chypre
Appartement
Peristerona, Chypre
Unique 1/2 share field in the tranquil area of Peristerona Pafou. This expansive plot spans …
$69,673
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Peristerona, Chypre
Appartement 4 chambres
Peristerona, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
This spacious detached villa, currently under construction, offers a comfortable lifestyle o…
$985,867
Laisser une demande
Appartement dans Peristerona, Chypre
Appartement
Peristerona, Chypre
The asset is a field in Peristerona. It is located 600m from the centre of the village and a…
$261,272
Laisser une demande
Appartement dans Choli, Chypre
Appartement
Choli, Chypre
The property for sale is a residential field which lies within the administrative boundaries…
$268,239
Laisser une demande
Appartement dans Kinousa, Chypre
Appartement
Kinousa, Chypre
This is a land in located c. 560m south of Kynousa village, Paphos. The asset has an area of…
$56,899
Laisser une demande
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
Βρίσκεται στο Χωριό Λυσος διπλα απο το δασος της Πάφου, κοντα στα χωριά Περιστερώνα - Φιλου…
$52,254
Laisser une demande
Appartement dans Steni, Chypre
Appartement
Steni, Chypre
Agricultural land in Steni , Paphos 14716sm Building Factor 10% / Cover Factor 10% The agr…
$127,733
Laisser une demande
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
The plot is located on a hill in the village of Lysos two minutes walking from the center.It…
$325,139
Laisser une demande
Appartement dans Goudi, Chypre
Appartement
Goudi, Chypre
The asset consists of two fields in Goudi. It is located 800m from the centre of the village…
$104,509
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Filousa Chrysochous, Chypre
Appartement 3 chambres
Filousa Chrysochous, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Three (3) bedroom villa for sale. This high quality Property is not yet fully completed. Th…
$206,828
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Symplegma Koinoteton Agios Ariston, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller