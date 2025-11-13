Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec jardin à vendre en South Nicosia Dali Municipality, Chypre

Villa 4 chambres dans Dali, Chypre
Villa 4 chambres
Dali, Chypre
Chambres 4
Surface 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
Caractéristiques des propriétés en South Nicosia Dali Municipality, Chypre

