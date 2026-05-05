Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Pólis
  4. Location longue durée
  5. Maison
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien une maison avec jardin en Pólis, Chypre

;
1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Pólis, Chypre
Maison 4 chambres
Pólis, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
À louer: Une maison moderne et rénovée dans la belle région de Polis Chrysochous. Cette pr…
$1,881
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller