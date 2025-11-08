Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Pólis, Chypre

Appartement 3 chambres dans Pólis, Chypre
Appartement 3 chambres
Pólis, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Luxury Beachfront Villas in Polis Chrysochous, Cyprus ? Exclusive Coastal Living Discover a…
$926,436
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Pólis, Chypre
Appartement 4 chambres
Pólis, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 246 m²
The most premium and serene seafront villas in Cyprus, near the Akamas Peninsula.Located in …
$1,59M
Laisser une demande
