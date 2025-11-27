Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Polemidia Municipality
  4. Location longue durée
  5. Maison
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien une maison avec jardin en Polemidia Municipality, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Kato Polemidion Municipality, Chypre
Maison 2 chambres
Kato Polemidion Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Une maison moderne et accueillante de 2 chambres offrant 50 m2 d'espace de vie rénové. Rénov…
$1,268
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller