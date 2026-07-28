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Loyer mensuel d'un bien Propriété commerciale avec jardin en Polemidia Municipality, Chypre

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Propriété commerciale 5 840 m² dans Kato Polemidion Municipality, Chypre
Propriété commerciale 5 840 m²
Kato Polemidion Municipality, Chypre
Surface 5 840 m²
Ce bâtiment commercial exceptionnel est une trouvaille rare à Limassol, qui peut accueillir …
$172,106
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Caractéristiques des propriétés en Polemidia Municipality, Chypre

avec Vue sur la montagne
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