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Loyer mensuel de bungalows en Polemidia Municipality, Chypre

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Bungalow 3 chambres dans Kato Polemidion Municipality, Chypre
Bungalow 3 chambres
Kato Polemidion Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Présentant ce superbe bungalow semi-détaché, entièrement rénové et meublé avec goût, niché d…
$1,849
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Agence
Fox Smart Estate Agency
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