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Maisons avec jardin à vendre en Polemidia Municipality, Chypre

villas
3
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Kato Polemidion Municipality, Chypre
Villa 4 chambres
Kato Polemidion Municipality, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 184 m²
Entrez dans cette spacieuse villa de 4 chambres, située sur un vaste terrain de 301m2. La ré…
$878,760
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Fox Smart Estate Agency
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