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Loyer mensuel d'un bien une villa avec jardin en Péyia, Chypre

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Péyia, Chypre
Villa 4 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Présentation d'une magnifique villa design moderne à Peyia, Paphos, votre ultime retraite po…
$8,019
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Agence
Fox Smart Estate Agency
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