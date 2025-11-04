Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Péyia
  4. Location longue durée
  5. Maison
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien une maison avec jardin en Péyia, Chypre

villas
9
1 propriété total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Péyia, Chypre
Bungalow 3 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller