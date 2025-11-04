Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Péyia
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Péyia, Chypre

Appartement 3 chambres dans Péyia, Chypre
Appartement 3 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 175 m²
Rent a beautiful 3-bedroom house near the Coral bay beach. This detached property offers con…
$2,555
par mois
Appartement 4 chambres dans Agios Georgios Peyeias, Chypre
Appartement 4 chambres
Agios Georgios Peyeias, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,207
par mois
Appartement 5 chambres dans Péyia, Chypre
Appartement 5 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
This magnificent fully-furnished 5-bedroom, 5-bathroom seafront villa, is spanning on more t…
$10,451
par mois
Appartement 5 chambres dans Péyia, Chypre
Appartement 5 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Discover this stunning detached villa for rent in the charming area of Peyia. Nestled among …
$11,612
par mois
