Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Paralimni Deyneia Municipality, Chypre

propriété commerciale
15
hôtels
4
immeubles de placement
3
magasins
5
2 propriétés total trouvé
Bureau 155 m² dans Paralímni, Chypre
Bureau 155 m²
Paralímni, Chypre
Surface 155 m²
A vendre: Spacieux bâtiment commercial d'une superficie totale de 155 m2, situé dans le cent…
$763,444
Laisser une demande
Bureau 421 m² dans Derýnia, Chypre
Bureau 421 m²
Derýnia, Chypre
Surface 421 m²
Un bureau à vendre à Deryneia. Il est situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage mixte. …
$573,466
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller