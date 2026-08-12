Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. District de Paphos
  4. Location longue durée
  5. Restaurant

Loyer mensuel de Restaurants en District de Paphos, Chypre

;
Restaurant Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Restaurant 53 m² dans Paphos, Chypre
Restaurant 53 m²
Paphos, Chypre
Surface 53 m²
À louer: Disponible est un restaurant bien entretenu au rez-de-chaussée à Pafos, offrant un…
$2,510
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller