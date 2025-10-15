Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Nicosia Muncipality
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Nicosia Muncipality, Chypre

propriété commerciale
176
des bureaux
53
immeubles de placement
59
entrepôts
8
Montrer plus
Restaurant Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Restaurant dans Nicosie, Chypre
Restaurant
Nicosie, Chypre
$578,060
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller