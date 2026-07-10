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Loyer mensuel d'un bien une maison situé près d'un terrain de golf en District de Limassol, Chypre

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Limassol
50
Koinoteta Agiou Tychona
27
Demos Agiou Athanasiou
17
Germasogeia
24
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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Tserkezoi Municipality, Chypre
Maison 2 chambres
Tserkezoi Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Vivez la vie contemporaine dans le prestigieux Limassol Greens Golf Resort avec cette élégan…
$4,570
par mois
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Types de propriétés en District de Limassol

villas
bungalows

Caractéristiques des propriétés en District de Limassol, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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