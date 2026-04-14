Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Kourio Municipality
  4. Location longue durée
  5. Entrepôt

Loyer mensuel de entrepôts en Kourio Municipality, Chypre

Entrepôt Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Entrepôt 900 m² dans Ypsonas Municipality, Chypre
Entrepôt 900 m²
Ypsonas Municipality, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 900 m²
Spacieux entrepôt avec des bureaux privés Ypsonas . Situé au nord de l'autoroute au 3ème dom…
$11,538
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller