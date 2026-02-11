Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Kourio Municipality
  4. Résidentiel
  5. Bungalow

Bungalows à vendre en Kourio Municipality, Chypre

Bungalow Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Bungalow 4 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Bungalow 4 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
Cette maison de 4 chambres à Ypsonas, une résidence individuelle, située dans un très bon em…
$464,171
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kourio Municipality, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller