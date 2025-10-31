Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Konia
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Jardin

Maisons de ville avec jardin à vendre en Konia, Chypre

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Konia, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Konia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Two bedroom townhouse in a luxury complex in Konia Village. This fabulous residence belon…
$418,035
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller