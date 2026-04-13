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Maisons avec jardin à vendre en Kathikas, Chypre

3 propriétés total trouvé
Bungalow 5 chambres dans Kathikas, Chypre
Bungalow 5 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Cette superbe villa est située dans le village idyllique de Kathikas à Paphos, Chypre. Cett…
$1,50M
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Fox Smart Estate Agency
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English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow 5 chambres dans Kathikas, Chypre
Bungalow 5 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Cette superbe villa est située dans le village idyllique de Kathikas à Paphos, Chypre. Cett…
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Villa 6 chambres dans Kathikas, Chypre
Villa 6 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Découvrez l'ultime dans la vie de luxe avec un niché dans les collines paisibles de Peyia - …
$2,68M
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