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Vue sur la mer Villas à vendre en Germasogeia, Chypre

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Germasogeia, Chypre
Villa 4 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Située dans la zone prestigieuse de Germasogeia, cette villa d'exception offre une occasion …
$6,92M
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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